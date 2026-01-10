Hakan Calhanoglu vince il premio eFootball Goal of the month per il mese di dicembre grazie alla sua rete contro il Como. La spiegazione sul sito ufficiale dell'Inter: "Il turco ha ormai abituato alle sue prodezze i tifosi nerazzurri: in questa Serie A in particolare Calhanoglu ha già segnato 6 gol, quattro dei quali arrivati da fuori area, tutti più o meno dalla stessa identica posizione. Anche contro il Como il centrocampista nerazzurra ha colpito dalla "zolla Calhanoglu": in una partita dominata dalla squadra di Chivu Hakan ha siglato il gol del 3-0 con un destro precisissimo dal limite dell'area, terminato nell'angolino basso, dove Butez non poteva intervenire. Una rete capolavoro che i tifosi hanno scelto come rete più bella del mese di dicembre: Calha è il vincitore dell'ultimo eFootball Goal of the month del 2025!", conclude la nota del club nerazzurro.