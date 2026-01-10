Dopo la partita di Como, dove la vittoria è sfuggita solo a causa di un eurogol di Martin Baturina, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano interviene ai microfoni di Sky Sport provando a spiegare i motivi del calo delle ultime settimane dei rossoblu: "Io penso che ci siamo imborghesiti. La squadra fisicamente sta bene. Abbiamo affrontato Juve, Napoli, Inter e Atalanta, le quattro squadre che oggi stanno molto bene, e non penso che tutte le volte che non fai risultato sia necessario trovare la causa o il perché. Dopo la finale di Supercoppa ci siamo un po' imborghesiti, ma ora che siamo attenti e concentrati posso dire che siamo tornati. Passata questa mini-crisi, passato questo black out, mi auguro che questa partita ci faccia tornare quelli di un mese fa. Stavamo andando forte, dobbiamo tornare a farlo".