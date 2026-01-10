L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida dei neroverdi contro la Roma, in programma all'Olimpico. Uno dei focus è ovviamente il mercato, partendo da Muharemovic, seguito dall'Inter: "Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio, lo terremo fino a fine stagione. Noi puntiamo sempre su ragazzi giovani, lo facciamo da tanti anni e continueremo a farlo. Se potremo farlo già in questa fase di mercato lo faremo".