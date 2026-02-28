Domani pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium si affronteranno Sassuolo e Atalanta, un'occasione per entrambe per aggiungere altri punti preziosi alle rispettive classifiche. Ma un'occasione anche per l'Inter di valutare dal vivo giocatori di interesse in vista della prossima stagione.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro sarà in tribuna per prendere appunti su un paio di calciatori in forza ai neroverdi. Nello specifico si tratta del 'solito' Tarik Muharemovic, tra i principali indiziato a rinforzare la difesa della prossima stagione; e Ismael Koné, centrocampista classe 2002 che sta disputando un'ottima annata e nei due scontri con la capolista ha mostrato ottime cose al punto da meritarsi l'attenzione del club di Viale della Liberazione.

Per la retroguardia della prossima stagione occhio sempre a un vecchio pallino di Piero Ausilio: Giorgio Scalvini. Gli infortuni ne hanno frenato la crescita ma il classe 2003 si è ripreso ed è tornato un punto di riferimento per l'Atalanta. Dettaglio importante: recentemente il centrale si è affidato a Rafaela Pimenta per gestire la propria carriera e la storia insegna che quando si cambia agente c'è anche la volontà di fare una nuova esperienza. Una big di Serie A o la Premier League sono le destinazioni più gradite e la nuova agente lavorerà in tal senso. Intanto l'Inter continua a monitorarlo.