Nel 3-4-2-1 della Juventus che sfiderà questa sera l'Inter è in forte dubbio la presenza di Khephren Thuram. Il francese con tutta probabilità salterà l'appuntamento di San Siro a causa di un edema osseo rimediato in allenamento: la decisione arriverà nella rifinitura di questa mattina, ma secondo il Corriere dello Sport non verranno corsi rischi anche in ottica Champions League. Al suo posto dovrebbe agire Koopmeiners accanto a Locatelli, con Yilidz e McKennie (o Conceiçao, con in caso l'arretramento dell'americano in mediana) alle spalle di David. Davanti a Di Gregorio spazio alla linea a tre Kalulu-Bremer-Kelly, mentre sulle fasce ci sarà Cambiaso a destra e uno tra Cabal e Kostic sulla sinistra.