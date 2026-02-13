Spetterà quindi a Federico La Penna, 42enne arbitro di Roma, la sempre delicata direzione di gara di Inter-Juventus, la partitissima di domani sera a San Siro. Per La Penna si tratterà del terzo incrocio coi nerazzurri in questa stagione dopo le vittorie contro il Torino per 5-0 alla prima giornata e contro l'Atalanta alla New Balance Arena dello scorso 28 dicembre. Undici i precedenti di La Penna con l'Inter, che vanta un bottino di nove vittorie, un pareggio e una sconfitta. 

