Nella testa di Chivu esiste la tentazione di lanciare sia Barella che Calhanoglu titolari contro la Juventus. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport mentre ipotizza la formazione dell'Inter che scenderà in campo questa sera a San Siro. "I colloqui di questa mattina con i due senatori saranno decisivi. Entrambi subito in campo oppure uno solo dei due? Tutto è possibile", si legge sulla rosea che nell'undici inserisce i due centrocampisti insieme a Zielinski, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. Davanti a Sommer spazio a Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre in attacco sarà confermata la coppia Thuram-Lautaro.