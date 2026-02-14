Andrea Ranocchia si augura che il derby d'Italia di stasera, nel quale 'l'Inter parte favorita perché arriva nelle migliori condizioni'. sia 'uno spot per il calcio'. Intervistato da Tuttosport a poche ore da Inter-Juve, l'ex difensore nerazzurro si è concentrato anche sui due tecnici definendo Cristian Chivu "un grandissimo allenatore che ha fatto ricredere gli scettici, sta facendo qualcosa di straordinario", mentre ha indicato Luciano Spalletti come l'uomo capace di 'risollevare la Juve da una situazione complicata dandole un bel gioco'.

Concentrandosi sulla difesa, Ranocchia non ha dubbi nell'eleggere quella dell'Inter la più forte d'Italia: "Bastoni ormai è uno dei migliori centrali al mondo, con Bremer è al top in Serie A. Akanji è una garanzia. Senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni. Guardando al futuro, Ranocchia pensa che il centrale del Sassuolo Muharemovic possa ambire a giocare nella Beneamata: "Sta facendo cose importanti, sembra pronto a fare il salto in una big. Può essere un ragazzo da Inter".



