Genoa-Inter, sfida valida per la 15esima giornata della Serie A 2025/26, che si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00, verrà trasmessa in diretta da DAZN e sui canali Sky. I tifosi potranno seguire il match dello stadio 'Luigi Ferraris' tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.