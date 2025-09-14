Dopo le due vittorie contro Genoa e Fiorentina, l'Inter Women è pronta a tornare in campo per la terza giornata della Serie A Women's Cup. Turno che le nerazzurre dovranno giocare contro il Como Women, nel match in programma all'Arena Civica di Milano alle 12.30. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Stefano Sottili:

INTER (3-5-2): 32 Belli; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 44 Consolini; 3 Bowen, 20 Detruyer, 6 Santi, 16 Tomašević, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Van Dijk.

A disposizione: 1 Rúnarsdottir, 12 Piazza, 4 Pleidrup, 5 Andres, 8 Vilhjalmsdottir, 10 Magull, 14 Robustellini, 18 Glionna, 22 Schough, 27 Csiszár, 31 Wullaert.

Coach: Gianpiero Piovani

COMO WOMEN (4-3-3): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 17 Sagen, 5 Howard, 18 Szabò; 28 Madsen, 20 Vaitukaityte, 19 Pavan; 9 Kerr, 7 Nischler, 77 Lehmann.

A disposizione: 1 Schroffenegger, 30 Ruma, 6 Bergersen, 8 Petzelberger, 11 Berisha, 16 Bernardi, 21 Picchi, 24 Rizzon, 33 Kramzar.

Coach: Stefano Sottili

Arbitro: Vittorio Teghille

Assistenti: Ambrosino-Mititelu

Quarto Ufficiale: Borello