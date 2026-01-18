Il tecnico della Juventus Women <strong>Massimiliano Canzi</strong> commenta così il match perso oggi contro l'Inter Women: "È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto.

Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, l’essercela giocata dal primo all’ultimo minuto. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di Coppa Italia".