Dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus Women, la centrocampista islandese dell’Inter Karolina Vilhjalmsdottir ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV: Sono tre punti molto importanti per il campionato. Sono molto felice e credo sia stata un’ottima giornata: è stata una grande prestazione”.

L’islandese ha poi confermato il momento positivo del gruppo nerazzurro: “Penso che la squadra stia migliorando partita dopo partita. Quest’anno ci stiamo allenando molto bene, siamo ambiziose e vogliamo diventare sempre più forti. Mi è piaciuto molto il modo in cui siamo entrate in partita oggi. Anche la settimana di lavoro è stata ottima, e questo si è visto in campo”.

A livello personale, Vilhjalmsdottir ha messo il collettivo davanti a tutto: “Sono felice se posso aiutare la squadra, che sia correndo o segnando. La cosa più importante è ottenere la vittoria”.

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di Coppa Italia contro la Ternana: “Sappiamo che saranno due partite difficili. Dovremo prepararci bene, restare concentrate e fare di tutto per passare il turno”.