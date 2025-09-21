Olivia Alma Charlotta Schough è una centrocampista esperta e molto importante per l'Inter Women. Intervistata dal MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Sassuolo: "Dal mio arrivo all’Inter penso di essere maturata molto sia a livello personale che sul piano del gioco, soprattutto nella visione e nella fase difensiva. Le caratteristiche che mi contraddistinguono invece sono la visione di gioco, la generosità e l’ambizione", racconta la svedese classe '91.

"Sono una giocatrice davvero fedele al gruppo, mi metto a disposizione al 100% e lavoro sempre molto duramente - aggiunge -. Che qualità “ruberei” a una mia compagna? La tecnica di Elisa Polli, è spettacolare!".