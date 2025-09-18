Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il successo sull'Hibernian che ha permesso alle nerazzurre di volare al secondo turno di Women's Europe Cup: “Siamo molto contenti. Ci tenevamo in modo particolare a far felici noi stessi e la società, in questo passaggio del turno. Ho ringraziato le ragazze perché davvero hanno fatto una bellissima prestazione e abbiamo ipotecato quello che abbiamo fatto all'andata. Stasera abbiamo vinto con un gol di scarto però le occasioni sono state tante, le ragazze hanno approcciato molto bene questa gara, questa è la strada da seguire e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare giorno dopo giorno".

Piovani entra nel merito della prestazione collettiva, soffermandosi anche sui singoli tasselli di un puzzle che ha funzionato molto bene: "Sono contento anche perché abbiamo fatto fare minuti a Wullaert che era da un po' che non giocava, a Bugeia che era squalificata settimana scorsa e a Tomasevic che ha avuto l'influenza domenica, è stato importante riaverle così da affrontare nel migliore dei modi semifinale con la Juventus di mercoledì. Dico sempre alle ragazze che dobbiamo andare in campo con grande umiltà, per cercare di vincere tutte le partite".