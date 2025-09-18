L'Inter Women completa la missione e accede al secondo turno di Women's Europa Cup: dopo il successo per 4-1 nell'andata contro l'Hibernian, le nerazzurre si impongono anche a Edimburgo contro gli scozzeri. Un successo di misura firmato da Tomasevic nei minuti di recupero. Due su due e pass per il turno successivo. Gara equilibrata, decisa nel finale da un'ottima azione complessiva: Scough inventa per Detruyer che serve Tomasevic, la quale non fallisce l'appuntamento con il gol.

Autore: Niccolò Anfosso
