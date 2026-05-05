Tantissimi i nomi accostati ai nerazzurri che, tra nuove idee e partenze preventivate, dovrà mettere mano con decisione alla rosa campione d'Italia.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture