Luca Caldirola, nel gennaio del 2023, entra nell'azione che porta al 2-2 del Monza grazie alla complicità di Denzel Dumfries, togliendo all'Inter due punti in un recupero incredibile. Luca Caldirola, tanto celebrato all'epoca, entra anche nell'azione dell'ultimo gol di questo Monza-Inter, ma stavolta scrive la storia nel verso sbagliato: costretto a raccogliere trifogli sul prato dello stadio brianzolo in quanto ubriacato dalla finezza di Marcus Thuram che con un controllo destro-sinistro lo manda per le terre prima di battere il portiere Alessandro Sorrentino per la quinta volta. Ciliegina finale di una prestazione sontuosa per la squadra di Simone Inzaghi, contro un avversario dipinto alla vigilia come un possibile spauracchio e domato senza troppi patemi. Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, con due gol e un rigore a testa, spianano la strada ai nerazzurri che tornano a sfoderare lo smalto dei tempi migliori, concedendo poco e niente agli avversari il cui gol di Matteo Pessina sarà buono solo per gli archivi. L'Inter si tiene il primato in classifica nel miglior modo possibile e vola col sorriso alla Supercoppa in Arabia Saudita.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-5

MARCATORI: 12', 60' Calhanoglu (I, 1 rig.), 14', 84' Lautaro Martinez (I, 1 rig.), 69' Pessina (M, rig.), 88' Thuram (I)

MONZA: 23 Sorrentino; 33 D'Ambrosio (71' 22 Pablo Marì), 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira (58' 19 Birindelli), 32 Pessina (80' 8 Akpa Akpro), 38 Bondo (46' 77 Kyriakopoulos), 84 Ciurria (46' 9 Colombo); 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho.

In panchina: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 18 Bettella, 24 Maric, 27 Maldini, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (82' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (72' 15 Acerbi); 36 Darmian, 23 Barella (62' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (62' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (72' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Peretti - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Note

Espulso: Palladino (all. Monza) al 60esimo per proteste

Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I)

Corner: 3-4

Recupero: 1°T 5', 2°T 3'.

93' - FISCHIA RAPUANO, RIEN NE VA PLUS ALL'U-POWER STADIUM!!! L'INTER STENDE IL MONZA 5-1 E ARRIVA AL MEGLIO ALLA MISSIONE SUPERCOPPA

90' - Tre minuti di recupero.

IL GOL DI THURAM: Mancava davvero solo lui. Il francese si sblocca dopo quattro partite con una giocata d'alta classe, con finta a mandare Caldirola a prendere un caffè al bar fuori dallo stadio e conclusione rasoterra mandare la palla in porta eludendo l'uscita disperata di Sorrentino.

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAARCUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM!!!

87' - Dany Mota cerca gloria personale, tiro da buona posizione che termina alto.

84' - Dal dischetto va Lautaro Martinez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! Tiro forte e centrale, Sorrentino si butta e viene battuto. Il portiere del Monza incassa poi l'abbraccio del capitano nerazzurro.

83' - Altro rigore, stavolta per l'Inter. Micidiale inserimento di Frattesi, Akpa Akpro gli frana addosso.

81' - Velo di Thuram ad appoggiare per Asllani, tiro dell'albanese alto. Spazio nel finale per Bisseck, che prende il posto di Pavard.

80' - Altro tentativo di Kyriakopoulos, palla colpita con l'esterno che termina fuori. Nel Monza, Akpa Akpro entra per Pessina.

79' - Lautaro prova a servire Acerbi, bravo Caldirola ad anticiparlo.

78' - Passaggio di Carboni per Birindelli, cross spazzato da De Vrij.

77' - Dany Mota punta Pavard che lo atterra, giallo per il francese.

75' - Kyriakopoulos calcia dalla distanza, Sommer respinge con attenzione.

72' - Risponde l'Inter con Carlos Augusto ed Acerbi, fuori Dimarco e Bastoni.

71' - Dentro Pablo Marì per D'Ambrosio nel Monza.

70' - Rapuano ammonisce Birindelli, reo di un fallo su Rapuano. Era diffidato, salterà la gara contro l'Empoli.

69' - Dal dischetto va Pessina... Spiazzato Sommer, il Monza accorcia!

68' - Calcio di rigore per il Monza! Mota punta Darmian che lo affossa colpendo il piede sinistro.

66' - Sorrentino si supera sulla zuccata di Pavard, clamoroso l'intervento del vice di Di Gregorio. Sorrentino che poi resta a terra dolorante.

62' - Proprio Calhanoglu esce, sostituito da Asllani. Dentro anche Frattesi per Barella.

IL GOL DI CALHANOGLU: Ripartenza Inter che apre la difesa del Monza come le acque del Mar Rosso, palla che arriva a Thuram che davanti alla porta non calcia ma appoggia di turco per Calhanoglu che ha un rigore in movimento. Il destino è scritto: Sorrentino spiazzato.

60' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN CALHAAAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUU!!

60' - Espulso Palladino! Proteste troppo reiterate del tecnico del Monza, Rapuano lo allontana

59' - Trattenuta tattica di Calhanoglu su Carboni, giallo e niente Fiorentina per il turco.

58' - Calhanoglu prende palla a metà campo e calcia praticamente subito, Sorrentino respinge.

58' - Altro cambio per il Monza, Birindelli rileva Pedro Pereira.

56' - Proteste del Monza per un presunto mani in area di Pavard sul cross di Mota, Gagliardini il più attivo. Rapuano dà corner.

55' - Calhanoglu arriva su un pallone corretto da Darmian e calcia al volo, palla in curva.

54' - Inter che lascia il possesso al Monza, controllando però bene le iniziative avversarie.

51' - Lautaro torna in campo. Scontro Pessina-Bastoni, Rapuano ci pensa un po' poi fischia fallo.

48' - Gomitata involontaria di Caldirola che dava le spalle a Lautaro, che rimane a terra dolorante. Staff medico al lavoro, ghiaccio sull'occhio per il capitano.

21.55 - Calcio d'inizio della ripresa per il Monza: PARTITI!

21.54 - Palladino cambia due carte: fuori Gondo e Ciurria, in campo Kyriakopoulos e Colombo

21.53 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

21.50 - Si scalda con grande intensità Colombo, potrebbe essere lui la prima mossa di Palladino.

50' pt - Lautaro sfonda a destra, la sua palla in mezzo non è sfruttata da Mkhitaryan. Su quest'azione si chiude il primo tempo: Inter avanti sul Monza per 2-0!

50' pt - Fallo di Gondo su Calhanoglu, Pessina recrimina per un contatto precedente.

49' pt - Mkhitaryan recupera e si invola in contropiede da solo, alla fine Pereira gli toglie il pallone.

47' pt - Monza che ora gestisce il pallone, che però viene perso per un lancio sbagliato di Mota.

45' - Saranno cinque i minuti di recupero. Altra occasione per Thuram, neanche questa volta il francese non inquadra la porta.

44' - Neanche il tempo di rientrare per il Monza che arriva un nuovo brivido: lancio per Lautaro che mette in area, arriva Mkhitaryan che di testa manda fuori di nulla.

43' - Colpani prova la punizione a giro, palla che non prende il giro giusto e finisce fuori.

42' - De Vrij viene sorpreso dal passaggio di Sommer, Gondo recupera palla e subisce fallo a ridosso dell'area.

41' - Inter che ancora si rende pericolosa col tiro di Thuram servito da Mkhitaryan. Il francese calcia di potenza ma senza inquadrare la porta.

41' - Rischioso pallone perso da Calhanoglu e recapitato a Mota, che però prova a servire Carboni anticipato dallo stesso Calha.

38' - Coast to coast di Barella che lancia Dimarco poi resta in area, Sorrentino controlla il cross di Dimarco.

37' - Fallo di Calhanoglu fischiato da Rapuano. Il turco, lo ricordiamo, è in diffida.

35' - Pavard che interviene di testa, giusto per collaudare il turbante che gli è stato applicato.

33' - Scontro frontale tra Pavard e Mota Carvalho, il francese viene medicato. Si scalda Bisseck.

32' - Rapuano alza il braccio, irregolare il gol di Pessina.

31' - La valutazione del VAR è doppia, si vede anche un possibile tocco col braccio di Caldirola.

30' - Pessina rimette il Monza in carreggiata! Punizione da sinistra, palla che vola in area dove il capitano brianzolo arriva e da due passi fa secco Sommer! Attenzione però alla posizione di Pessina, VAR al lavoro...

29' - Fallo di Calhanoglu su Pessina, punizione che può diventare insidiosa.

28' - Inter che arriva con grande facilità dalle parti di Sorrentino, bel cross di Pavard per Thuram che però commette fallo.

26' - Cori della Nord per D'Ambrosio e Gagliardini.

24' - Monza che prova a far girare palla, bello spunto di Pereira che però viene bloccato con mestiere da Darmian.

23' - Dimarco lancia un pallone perfetto per Thuram che in spaccata ci arriva mandando fuori di poco. Inzaghi si rammarica platealmente, ma che mordente ha l'Inter.

21' - L'Inter sembra non volerne sapere di mollare l'osso, altro recupero di Dimarco sulla 22 avversaria e nerazzurri che guadagnano un corner.

19' - Dimarco sbaglia l'assist per Thuram, ma il fuorigioco iniziale fa dimenticare l'errore.

16' - Prova a scuotersi il Monza: tiro di Colpani dalla distanza, palla alta.

IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan orchestra un'azione offensiva di quelle potenti, l'armeno lancia Dimarco che prende il fondo e mette in mezzo dove Thuram e Lautaro sono pronti a correggere in porta davanti a Sorrentino. L'onore tocca all'argentino.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZ!!

12' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Calhanoglu infallibile, Sorrentino mandato al bar.

11' - Rapuano va all'on field review e in due secondi decide: rigore per l'Inter.

10' - Lautaro Martinez! Pavard guadagna il fondo poi crossa, il Toro va di testa mandando fuori. Occhio ad un possibile mani di Gagliardini...

9' - Caldirola spazza via di testa un cross di Mkhitaryan, rimessa per l'Inter.

7' - Altra grande chance per l'Inter: Thuram arriva sul cross di Darmian ma non colpisce bene il pallone. Altro batti e ribatti col tiro finale di Mkhitaryan che termina alto.

6' - Batte Calhanoglu dalla grande distanza, palla troppo larga che termina fuori.

5' - Pressing feroce dell'Inter, Bastoni viene atterrato da Colpani che viene ammonito.

3' - Occasione per Dimarco. Serie di rimpalli in area biancorossa, la palla spiove su Dimarco che prova col mancino al volo mandando fuori di poco. Lautaro e Thuram la sfiorano.

3' - Rinvio sbagliato del portiere brianzolo Sorrentino, rimessa per l'Inter.

20.46 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.45 - Pessina e Lautaro Martinez davanti a Rapuano per il sorteggio.

20.43 - Le due squadre entrano in campo per il rituale pre partita.

20.36 - Riscaldamento concluso, fra poco il calcio d'inizio.

