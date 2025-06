Ora c'è anche l'ufficialità: Nicola Zalewski è a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro comunica di aver esercitato il diritto di riscatto dalla Roma del giocatore nazionale polacco. Il centrocampista classe 2002, arrivato a Milano nell'ultimo mercato invernale, ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra nell'ultima stagione.

Si è quindi concretizzato il desiderio del ragazzo nativo di Tivoli di rimanere in nerazzurro, lì dove ha saputo rilanciarsi con alcune prestazioni di ottimo livello dopo un periodo difficile in giallorosso. Zalewski, impegnato ora nel Mondiale per Club, promette ora di diventare un elemento di affidamento anche per il nuovo tecnico Cristian Chivu. La Roma riceve sei milioni di euro, mentre Zalewski firma un nuovo contratto con l'Inter da 1,8 milioni di euro a stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!