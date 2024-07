L'Inter ha ufficializzato il suo terzo nuovo acquisto per la stagione 2024-2025: è Josep Martinez Riera, portiere spagnolo arrivato dal Genoa. Dopo il deposito del contratto in Lega Serie A, è arrivato il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale, dove si ripercorre tutta la carriera del ragazzo nato ad Alzira, nella Comunità Valenciana, sottolineando la passione per il pallone che nasce da piccolissimo, aiutata anche dal padre, che come lui giocava nel ruolo di estremo difensore.

Nella nota si riportano anche le parole di Pepe Mel, suo allenatore ai tempi del Las Palmas, che l'ha definito "intuitivo, agile e forte nell'uno contro uno": Martínez è un portiere dotato di grande tecnica, abile nel gioco con i piedi e coraggioso in uscita. Qualità sviluppate grazie al suo istinto, lo stesso che da bambino lo spingeva a buttarsi a terra con il suo pallone: l'avventura nerazzurra di Josep Martínez, sesto spagnolo della storia dell’Inter, è appena cominciata".

