"Purtroppo è un fatto grave e delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Spero che si possa trarre un beneficio anche da questa tragica situazione". Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, margine della Giunta del Coni alla Triennale di Milano, parlando della tragedia di Fenegrò, dove ieri un uomo di 81 anni, a bordo della sua carrozzina elettrica, è morto a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal portiere nerazzurro Josep Martinez. Lo riporta Sportmediaset.