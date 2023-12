Immediata reazione in casa Celtic ai rumors delle ultime ore che danno l'Inter con gli occhi ben vigili su Matt O'Riley, centrocampista anglo-danese dei Bhoys classe 2000. Ad esprimersi è proprio l'allenatore della squadra di Glasgow Brendan Rodgers, che nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara di campionato contro il Livingston ha ostentato serenità sul futuro del suo giocatore: "Non ho timori per nessuno. Sono felice per Matt, ha fatto un fantastico passo avanti in questa stagione come giocatore del Celtic e nella sua carriera.

Ciò dimostra la concentrazione e la mentalità che dagli allenamenti porta poi in partita. Attirerà sempre l'interesse delle squadre. Ma non ho alcun timore, è un bravo ragazzo che lavora molto, molto duramente. Quando lo fai, allora l'interesse per te c'è sempre".