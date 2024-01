Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Domani previsto lo sbarco a Milano di Tajon Buchanan, il canadese nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. Inzaghi intanto prepara la sfida contro il Verona e ritrova Calha, in attesa di Lautaro e Dimarco. Le ultimissime da Appiano mentre spuntano clamorosi retroscena sulla prossima e nuova maglia Home 24/25 dell'Inter.