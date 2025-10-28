Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fissato una deadline importante nel percorso per il nuovo stadio di Inter e Milan: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre", ha dichiarato oggi il primo cittadino durante l’inaugurazione del nuovo mercato comunale in via Rombon 34. Sala ha confermato pertantoche la firma per il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro potrebbe arrivare entro la settimana.

Sala ha inoltre commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei tifosi: "Un'opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi, ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".