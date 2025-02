Dopo le due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, adesso l'Inter si proietta allo scontro diretto di sabato primo marzo contro il Napoli con il massimo entusiasmo. Una sfida delicata, quella del Maradona, che potrà fornire un indirizzo maggiormente chiarificativo sulle ambizioni del Biscione. Mantenere la vetta è fondamentale: Simone Inzaghi tiene tutti sulle spine perché serve l'intero apporto della rosa, con le dovute rotazioni, per evitare cali di tensione anche nei momenti più impegnativi.

Marzo di fuoco. Dopo la sfida del Maradona sarà la volta della trasferta olandese contro il Feyenoord, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Poi l'impegno contro il Monza, il ritorno degli ottavi a San Siro, a cui farà seguito cinque giorni più tardi lo scontro diretto contro l'Atalanta, prima della sosta per le nazionali (il doppio impegno dell'Italia sarà contro la Germania in Nations League, ndr) che permetterà a Inzaghi di lavorare con i giocatori a disposizione. L'ultimo appuntamento del mese di marzo sarà, poi, contro l'Udinese. Anche ad aprile non si scherza: il 2 c'è il derby di Coppa Italia, prima di un lungo filotto di impegni decisivi su ogni fronte.

Il progetto tecnico di Inzaghi è chiaro da sempre: coinvolgere tutti i giocatori nell'apparato di gruppo. Lo strepitoso gol di Marko Arnautovic ieri sera contro la Lazio, oltre alle buone risposte di qualche pedina con meno minutaggio, ha fornito una certificazione brillante sullo stato di salute delle riserve dell'Inter. Che saranno fondamentali nell'economia del prosieguo della stagione.

Siamo, dunque, in un momento particolarmente importante per la stagione nerazzurra. Sebbene non si sia vista l'Inter più brillante nelle apparizioni contro Genoa e Lazio, sono arrivate due affermazioni consistenti che fanno bene al morale. D'altronde non si può sempre unire forma e sostanza: la lezione dello Stadium, con un primo tempo schiacciante ma senza aver capitalizzato, è entrata nella testa del collettivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!