Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione. La conferma arriva direttamente per bocca di Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro raggiunto dai microfoni di Rai Italia durante 'Casa Italia', nello spazio condotto da Piercarlo Presutti e Simona Cantoni. "Quest’anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi - ammette il dirigente varesino -. È riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno".

