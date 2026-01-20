INTER-MONZA 1-1

Marcatori: Colonnese (2'), Iddrissou (36')

Partita equilibrata tra Inter e Monza. I nerazzurri hanno iniziato malissimo, andando sotto dopo pochi secondi con il colpo di testa di Colonnese. Poi, con il passare dei minuti, le cose sono leggermente migliorate, con l'Inter che ha conquistato campo pur senza creare grandi occasioni. Alla fine l'opportunità di pareggiare è arrivata dal dischetto per un fallo di mano di Diene. Impeccabile dal dischetto Iddrissou, autore dell'1-1 al 36'. In generale la squadra di Carbone dovrà fare qualcosa in più per ribaltare definitivamente il risultato.

18.48 - Fischia due volte De Angeli: intervallo, punteggio di 1-1 a Interello.

45'+1 - Reita al volo, salva tutto Marello. Cross di De Bonis da sinistra, Reita va incontro al pallone sul secondo palo e colpisce con il mancino: Marello ci mette il piede e alza sopra la traversa.

41' - Ancora Colonnese di testa, fotocopia del gol su piazzato battuto da Mout dal centrosinistra. Palla che stavolta finisce alta.

39' - Grande chance Inter, ancora con Iddrissou. Cross dalla destra che Pinotti appoggia in area per l'attaccante nerazzurro: fondamentale l'intervento in anticipo di Colonnese, che salva tutto.

IL GOL - Rigore un po' masticato da parte di Iddrissou, che però spiazza il portiere e quindi segna il gol dell'1-1. Palla incrociata, va dall'altra parte Stranjar, tutto di nuovo in partià.

36' - GOOOOOLLL DELL'INTER! IDDRISSOU NON SBAGLIA, 1-1!

36' - Rigore per l'Inter! Marello batte un angolo sul primo palo, arriva Venturini, la palla arriva sul braccio di Diene. Penalty.

34' - Adesso l'Inter ha preso campo, manca però la giocata risolutiva nei metri finali.

26' - Primo squillo di Iddrissou. Zanchetta crossa dalla sinistra e l'attaccante nerazzurro, oggi capitano, prende il tempo a Colonnese. Palla che però scavalca la traversa, nessun problema per Strajnar.

22' - Altra accelerazione pazzesca di Zouin, che salta Bagnaschi e punta la porta. Una volta entrato in area dal lato corto sulla sinistra, cerca il tiro con il destro: salva tutto per il Monza Colonnese, decisivo in scivolata.

20' - La partita segue dei binari ben precisi. L'Inter, essendo sotto di un gol, muove la palla cercando varchi nella difesa brianzola, mentre il Monza, soprattutto a sinistra, cerca di ripartire quando può. I nerazzurri dovranno essere bravi a non concedere contropiedi pericolosi.

8' - Che sfortuna per l'Inter! Traversa di Zouin. Punizione dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra, come sempre ben battuta da Marello. Svetta Zouin, che aveva precedentemente guadagnato il piazzato. Il suo colpo di testa colpisce la parte bassa della traversa, poi la difesa libera.

4' - Ancora Monza. Fogliaro prova la girata dal limite, palla debole: blocca Pentima.

IL GOL - Punizione dal centrosinistra ben battuta con il mancino da Mout. La palla rientra e trova l'incornata di Colonnese, che impatta bene e manda sul palo più lontano. Nulla da fare per Pentima, incolpevole.

2' - Avanti il Monza. Gol di Colonnese, 0-1.

18.01 - Inizia la gara, Inter in nerazzurro, Monza in bianco.

17.58 - Squadre in campo, pochi minuti al calcio d'inizio.

Sfida tra Inter e Monza a Interello nella 21esima giornata del Campionato Primavera. Nel weekend l'Inter ha perso a Torino contro la Juventus e vuole rilanciarsi, nonostante la classifica sia ancora positiva. In casa il rendimento dei nerazzurri è decisamente suoeriore a quello lontano dalle mura amiche e la squadra di Carbone vuole continuare così. Ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara, calcio d'inizio alle 18.00.

INTER (4-3-3) Pentima; Marello, Bovio, Mackiewicz, Conti; Zanchetta, La Tourre, Venturini; Pinotti, Iddrissou, Zouin.

A disposizione: Farronato, Cerpelletti, Zarate, El Mahboubi, Kukulis, Mancuso, Mosconi, Pirola, Pavan, Peletti, Slatina.

Allenatore: Benito Carbone.

MONZA (3-5-2): Strajnar; Albé, Villa, Colonnese; Basgnaschi, Diene, Mout, Bonaiuto, De Bonis; Reita, Fogliaro

A disposizione: Montagna, Azarovs, Romanini, Attinasi, Fardin, Trefiletti, Castelli, Ballabio, Iuliani, Zanni, Ganci.

Allenatore: Oscar Brevi.

Arbitro: De Angeli

Assistenti: Arshad - Li Vigni.