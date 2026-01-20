"A me piace molto come ragazzo, è una mezzala con grandi capacità di inserimento, che sa far gol, ha un buon fisico, grande attitudine per quanto riguarda la voglia di combattere. Giocatore molto interessante, lo è sempre stato", ha detto Paolo Nicolato, ex guida tecnica della Nazionale U21, oggi sulla panchina della Lettonia, a proposito dell'ex nerazzurro Giavanni Fabbian, ad un passo dal trasferimento dal Bologna alla Fiorentina. "Ha della capacità di inserimento. Non so se Vanoli continuerà con lo stesso modulo o se cambierà. Io non penso che la Fiorentina abbia nella rosa un giocatore con le caratteristiche di Fabbian. Sa fare goal con una certa facilità" ha continuato prima di paragonarlo ad un giocatore dell'Inter.

Fabbian ricorda Frattesi come tipologia di centrocampista?

"Sì, sono tipi di giocatori simili, così come Pobega. Sono giocatori che sanno fare entrambe le fasi, e ciò lo considero molto importante nel calcio di oggi. Non perdono lucidità negli ultimi metri, assicurano 6-7-8 gol a fine campionato perché sanno correre senza palla, inserirsi e riconoscere gli spazi. Oltre ad essere importanti non vanno a incidere sulla solidità della squadra: aspetto fondamentale per squadre che vivono situazioni delicate come quella in cui si trova ora la Fiorentina".