Continua il calendario impressionante dell'Inter. Udine è già il passato, anche se sono passate pochissime ore: è già tempo di Arsenal, è già tempo di Champions League. Contro la squadra più in palla di tutta Europa, i nerazzurri cercano punti utili per restare tra le magnifiche otto e scansare la fatica del playoff.

QUI INTER – Chivu non snobba nulla, anzi. Secondo le prove di formazione di ieri, infatti, il tecnico romeno pare intenzionato a mandare in campo la migliore Inter possibile. Dunque, fossero confermate le indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, niente turnover, nonostante il match col Pisa in programma già venerdì. Rispetto a Udine tornerebbero dal 1' Bastoni e Thuram per Carlos Augusto ed Esposito. Per il resto, conferma totale. Dentro anche Zielinski e Mkhitaryan: per loro niente riposo, al pari di Luis Henrique e Dimarco. E pure Lautaro, che ieri inizialmente aveva lavorato a parte. Recuperato Martinez, mentre restano out Dumfries, Calhanoglu, Palacios e Di Gennaro.

QUI ARSENAL – Primi in Premier League e primi in Champions League (passaggio agli ottavi ampiamente ipotecato dopo 6 vittorie su 6): i Gunners vanno fortissimi, basti pensare hanno battuto tra le altre pure il Bayern (3-1 a fine novembre). Arteta ha costruito un complesso super organizzato, efficace in ogni fase di gioco. Il tecnico catalano ha solo l'imbarazzo della scelta: tutti a disposizione ad eccezione di Calafiori e Hincapié. Sulla base del 4-3-3, possibili gli inserimenti dal 1' di Mosquera, Eze, Merino, Saka, Gabriel Jesus e Trossard rispetto al pari 0-0 di Nottingham di sabato scorso: domenica c'è il Manchester United.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

Panchina: Kepa, Gabriel, Timber, Nørgaard, Rice, Ødegaard, Nwaneri, Martinelli, Madueke, Gyökeres, Havertz.

Allenatore: Arteta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calafiori, Hincapié, Dowman.

ARBITRO: Pinheiro.

Assistenti: Jesus e Maia.

Quarto ufficiale: Goncalves.

Var: Martins.

Avar: Del Cerro Grande.

