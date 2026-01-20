Marcus Thuram si confessa al Matchday Programme in vista di Inter-Arsenal di questa sera al Meazza.

Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato il calcio?

"Che per raggiungere ogni obiettivo c’è sempre bisogno della squadra".

Il miglior complimento che hai ricevuto?

"Quando mi dicono che sono un buon compagno e che riesco a portare gioia nello spogliatoio".

Qual è la caratteristica che più ti ha aiutato nella tua carriera?

"Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere da subito le persone. Io ho iniziato a giocare perché mi divertivo al campo con gli amici; oggi il calcio per me è un lavoro, con partite importanti e risultati che contano, ma non dimentico che è anche passione e lavoro intenso perché in ogni partita si ha l’occasione di crescere e migliorare".

Che qualità prenderesti a un tuo compagno?

L’energia di Bare, lui ha veramente tantissima energia. Anche io ne ho molta, però lui mi sorprende ogni giorno".

Tre aggettivi per descriverti?

"Felice, positivo e con tantissima voglia di fare".