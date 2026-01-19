"Cosa c'era nella borsetta che ho portato con me? Medicine per tutti". Così Antonio Conte scherza ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League contro il Copenaghen, provando a scherzare sulla catena di infortuni che ha tormentato i partenopei. "Quando ti mancano tanti giocatori e giocano sempre gli stessi poi un sovraccarico è naturale. Noi stiamo cercando di tenere botta e di farlo bene, faccio i complimenti ai ragazzi ma è evidente che siamo in grande difficoltà. Alcuni infortuni, come quelli di David Neres o di Alex Meret, sono inspiegabili. Sono annate così, forse c'è negatività che arriva da altre parti e l'accettiamo".

Torna però a disposizione Romelu Lukaku: "Da due giorni si è inserito con noi, adesso sta iniziando ad allenarsi con la squadra a ritmi più intensi. Bisogna avere pazienza, quando sarà pronto darà il suo contributo. Vedremo, se ci sarà bisogno di uno o cinque minuti. Importante è fare gol, chi segna è relativo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, facciamo gol e questo è importante".