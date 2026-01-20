Alessandro Matri elogia, dagli studi di Dazn, la crescita di Pio Esposito dopo la prima metà della stagione. "E' migliorato perché anche la protezione della palla all'inizio era più sporca, adesso ripulisce tutti i palloni, non sbaglia sponde e mi sembra un ragazzo per bene, che non si fa trasportare dai momenti. A quei livelli è un attimo volare ed è un attimo perdersi. Non sbaglia una dichiarazione, ha in panchina un secondo papà che lo sta facendo crescere e tutelando. Il binomio ha fatto sì che stia diventando un giocatore da grande squadra".