Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione, a seguito degli scontri verificatosi lungo l'autostrada A1 domenica scorsa. L'anticipazione arriva dall'agenzia ADNKronos: nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.