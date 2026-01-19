Ospite dell'odierna puntata di 'Viva El Futbol', l'allenatore dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di un suo ex giocatore quale Luis Henrique, che sta vivendo un periodo di crescita con la maglia dell'Inter: "Per me nel primo tempo con l'Atalanta aveva fatto bene... Lui è un giocatore che mette la qualità nella quantità ma non è un giocatore da ultimo passaggio. Ha grande forza fisica, anche lui deve superare l'ambientamento. Anche a Marsiglia c'è pressione come a Milano, però l'Inter viene da due finali di Champions negli ultimi tre anni. Entrare in uno spogliatoio così, conoscendolo e sapendo che è un ragazzo molto timido, persona perbene... Deve crescere in autostima, perché è quello che fa la differenza quando vai in quegli spogliatoi. Il giocatore però è questo".