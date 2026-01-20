La grande stagione di Aleksandar Stankovic porta soddisfazioni anche in Europa. In campo in trasferta nell'anticipo della settima giornata della League Phase di Champions League, il centrocampista serbo ha avuto il merito di sbloccare la sfida tra Kairat Almaty e Club Brugge (match poi concluso con il risultato di 4-1 a favore dei belgi) con un potente destro di prima intenzione dal limite dell'area dopo la respinta del portiere.

Per il figlio d'arte si tratta della prima gioia in carriera nel tabellone finale della Champions League (aveva già segnato ai playoff contro il Celtic) e dell'ennesimo segnale lanciato all'Inter per il futuro.