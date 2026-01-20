Mahdi Maghlout è un nuovo giocatore dell'Inter. Come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), il club nerazzurro ha chiuso per il talento francese dell'Aubagne Air che ha firmato un contratto fino al 2028.

"Lo Sporting Club Aubagne Air Bel è orgoglioso di annunciare il trasferimento del suo giovane giocatore Mahdi MAGHLOUT, 16 anni, al prestigioso club italiano dell'Inter - annuncia il club francese su Instagram -. Evolvendo come esterno, Mahdi si è distinto per le prestazioni e la maturità, permettendogli di apparire due volte in prima squadra, rendendolo uno dei giocatori più giovani nella storia del campionato. Il suo potenziale è stato riconosciuto anche a livello nazionale, con una recente chiamata dalla Francia U17. La società desidera congratularsi con Mahdi per il suo percorso, la serietà e l'impegno e augurargli ogni successo in questa nuova tappa della sua carriera. Questo trasferimento è un grande orgoglio per lo Sporting Club Aubagne Air Bel, i suoi allenatori e per tutta il settore giovanile".

