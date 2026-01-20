Poco prima delle 13, la delegazione dell'Inter composta dal presidente Beppe Marotta, Katherine Ralph e Alejandro Cano è arrivata in un ristorante al centro di Milano per il consueto pranzo con la dirigenza dell'Arsenal, organizzato dalla UEFA prima del match di stasera. Poco dopo sono arrivati anche un altri due rappresentanti del club nerazzurro: il vice presidente Javier Zanetti e il Chief Revenue Office Giorgio Ricci. Ecco il video girato dal nostro inviato:

L’arrivo del presidente Marotta e degli esponenti Oaktree (Cano e Ralph) al pranzo Uefa ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/VH6YqHH4XO — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 20, 2026