Poco prima delle 13, la delegazione dell'Inter composta dal presidente Beppe Marotta, Katherine Ralph e Alejandro Cano è arrivata in un ristorante al centro di Milano per il consueto pranzo con la dirigenza dell'Arsenal, organizzato dalla UEFA prima del match di stasera. Poco dopo sono arrivati anche un altri due rappresentanti del club nerazzurro: il vice presidente Javier Zanetti e il Chief Revenue Office Giorgio Ricci. Ecco il video girato dal nostro inviato: 

Sezione: Focus / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 12:58 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
