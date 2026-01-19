Preferisce aggiungere uno Scudetto o una Champions in più nella bacheca dell'Inter? Questa è stata la domanda posta in virtù di amante della matematica a Manuel Akanji da parte di Sky Sport ad Appiano Gentile. Davanti a questa doppia opzione, l'elvetico ha risposto senza esitazione: "Venti più uno... Dico lo Scudetto". 

Sezione: Copertina / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 19:27
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
