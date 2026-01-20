Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto nel corso de 'La Politica nel Pallone” su RAI GR Parlamento, parla del progetto stadio della società sarda, uno dei possibili impianti che potrebbero rientrare nell’elenco da consegnare alla UEFA in vista degli Europei del 2032. Lanciando un appello alle istituzioni: "Se l’Italia vuole partecipare a questi Europei, un decreto attuativo per gli stadi ci dovrà essere. Altrimenti che interesse avrebbe Cagliari a fare uno stadio da 30.000 e non da 25.000. Quindi ci auguriamo che sotto questo punto di vista si facciano passi in avanti e che il Governo Meloni dia un’occhiata allo stato miserabile in cui sono ridotti gli stadi in Italia e cerchi di aiutare noi imprenditori a realizzarne di nuovi. Ma questo vale per Cagliari così come per le altre città italiane".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:03 LIVE - Inter-Arsenal, le ufficiali: Acerbi la spunta su Bisseck, chance per Sucic dal primo minuto. Torna la ThuLa
- 20:01 Dopo l'assalto estivo sfumato, il Bologna torna alla carica per Kristjan Asllani
- 19:52 Sucic a ITV: "È una serata che sogni fin da bambino, dovremo stare attenti ai dettagli"
- 19:47 ADNKronos - Il Viminale ha deciso: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina
- 19:34 Giulini chiama il Governo Meloni: "Dia un'occhiata allo stato miserabile degli stadi in Italia"
- 19:19 Sky - Riavvicinamento tra l'Inter e Mlacic: fissato l'incontro con Ramadani. Contatti con il Dibu Martinez
- 19:05 Nicolato esalta Fabbian: "Giocatore da sempre interessante. Lo paragonerei a Davide Frattesi"
- 18:51 Giudice Sportivo Lega Pro - Un turno di stop per Alexiou. Multata di 600 euro la Virtus Verona
- 18:37 Condò evidenzia: "L'Inter non cambia? Guardo la probabile e rispetto all'ultimo 11 anti-Arsenal..."
- 18:23 Juventus, Thuram parla del Benfica ma vale anche per la Serie A: "Nessun calcolo, dobbiamo vincere"
- 18:08 UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l'Inter: arriva il talento francese Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio"
- 17:54 Inchiesta Curve, Juventus e Milan in Commissione Antimafia. Il 30 gennaio tocca a Marotta
- 17:40 Primavera - L'Inter approccia male entrambi i tempi e perde in casa: a Interello passa il Monza 2-3
- 17:25 videoStankovic manda un altro segnale all'Inter: botta al volo e gol in Champions League
- 17:11 Juve, Spalletti: "Con Mourinho si alza sempre il livello del calcio. Nel primo periodo ci siamo beccati, poi..."
- 16:56 Akanji sarà dell'Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto"
- 16:42 fcinNon solo Jakirovic. L'Inter sta per chiudere anche per un giovane talento francese
- 16:28 Qui Pisa - Iniziata ieri la preparazione al match contro l'Inter: il programma della settimana. Giovedì l'arrivo a Milano
- 16:13 fcinCaccia all'esterno. Tra l'idea Perisic e il preferito Ndoye spunta una vecchia conoscenza della Serie A
- 15:57 Sky - Dzeko verso l'addio alla Fiorentina: contatti con Schalke 04 e un club francese. Il punto
- 15:43 Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
- 15:29 Arrivata a Mantova la fiaccola olimpica, a Roberto Boninsegna l'onore di accendere il braciere
- 15:15 Gosens racconta: "Pioli mi impedì di andare al funerale di mia nonna. Quella sera andai ko con l'Inter"
- 15:03 Udinese, Kabasele: "Inter molto forte, ha giocato bene anche grazie al nostro 'aiuto'. Zielinski? Ha fatto girare la squadra"
- 14:48 Inter-Arsenal, a San Siro attesi oltre 70mila spettatori. Le informazioni utili per i tifosi
- 14:35 Milinkovic: "Ecco come mi preparo ad ogni partita. Gruppo Inter come una famiglia"
- 14:21 Giudice sportivo - Coro insultante a un giocatore dell'Inter: multata l'Udinese. Tre squalificati, 3a sanzione per Carlos Augusto
- 14:07 PSV, Schouten: "Perisic via? Niente panico. In tanti se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere"
- 13:53 Inter-Arsenal, M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi: tutte le informazioni
- 13:38 Van de Kerkhof: "Inter su Perisic? Non lo venderei mai, neanche se mi offrissero 100 milioni di euro"
- 13:24 Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
- 13:10 L'Inter U23 trasloca per una partita: cambio di sede per la sfida contro la Pergolettese
- 12:58 videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Oaktree Ralph e Cano
- 12:42 In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
- 12:28 Eriksen: "San Siro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio? Spero che mantengano una parte del vecchio impianto"
- 12:14 L'annuncio di Simonelli: "Avremo un incontro con arbitri, allenatori e dirigenti per chiarire i dubbi"
- 12:00 INTER-ARSENAL, la PROBABILE: Chivu SORPRENDE? "COLPO" JAKIROVIC, le CIFRE. Ma il mercato DIVIDE
- 11:45 Zanetti: "Nuovo stadio, l'importante è che sia a San Siro. L'augurio è di poter creare ricordi speciali anche lì"
- 11:30 Matri: "Pio Esposito migliorato soprattutto in un aspetto. Binomio con Chivu sta facendo sì che..."
- 11:16 GdS - Inter e Arsenal: scontro sui piazzati. Sono le squadre più letali sui tiri da fermo
- 11:02 Il Giorno - Nba Europe, prime defezioni: con Oaktree si sfilano anche le inglesi
- 10:48 Antonio David: "Mi piace essere decisivo. Così mi preparo alle partite"
- 10:34 Thuram: "Prenderei una qualità a Barella. Ecco perché sorrido sempre. Il calcio mi ha insegnato che..."
- 10:20 Zenga: "Chivu intelligente, comunica e trova soluzioni. Ecco cosa vuol dire essere dell'Inter"
- 10:06 Maicon: "L'Inter vincerà lo Scudetto: vi dico perché. Chivu? Un tecnico già da calciatore"
- 09:52 Condò: "Champions League, cominciano i calcoli: cosa cambia per l'Inter rispetto all'anno scorso"
- 09:38 TS - Inter-Arsenal, ci sono ancora due ballottaggi in difesa e a centrocampo
- 09:24 TS - La ThuLa contro la difesa più forte d'Europa. Ricordando le imprese dello scorso anno
- 09:10 GdS - Inter all'esame Arsenal: 303 milioni di mercato per Arteta in estate
- 08:56 CdS - Chivu sceglie la miglior versione dell'Inter: la probabile formazione
- 08:42 Zamorano: "L'Arsenal ruba l'occhio, ma l'Inter può farle male. Chivu? Perfetto per questo momento. Su Lautaro, Esposito e Barella..."
- 08:28 GdS - Chance per Sucic, Chivu con poco turnover: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Jakirovic-Inter: tutto fatto. Le cifre dell'affare. Salta l'operazione Mlacic
- 08:00 Preview Inter-Arsenal - Chivu non snobba la Champions: dentro i migliori
- 00:00 L'eterno dubbio
- 23:55 Svincolato sul mercato, Samuele Longo si racconta: "Non rimprovero nulla del mio percorso. Vorrei giocare con continuità"
- 23:41 Inter-Juventus, caccia ai biglietti: aperta la vendita libera. Tutte le info
- 23:28 Incontro a Londra per NBA Europe, presenti Ibrahimovic e Cardinale. Nessun rappresentante dell'Inter
- 23:15 D'Aversa torna su Inter-Napoli: "Gara bellissima, che però ha tolto qualcosa a entrambe"
- 23:01 UFFICIALE - Il Torino piazza il colpo Obrador: l'esterno arriva in prestito dal Benfica
- 22:47 Como show all’Olimpico: Lazio piegata con un tris. Lariani a 5 punti dal quarto posto
- 22:32 De Zerbi: "Ecco chi è Luis Henrique e in cosa deve crescere. Lui mette la qualità nella quantità"
- 22:18 Fatta per Leon Jakirovic, il padre Sergej lo 'annuncia' su Instagram: "Sempre forza Inter"
- 22:04 Eriksen: "Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento. Amo il calcio e voglio godermelo"
- 21:51 Napoli, Conte: "Alcuni infortuni sono inspiegabili, forse c'è negatività che arriva da altre parti"
- 21:37 Cattelan: "Per lo Scudetto io ho paura anche della Juventus. La Champions? Si capirà via via"
- 21:23 Buffon: "Inter-Napoli, che spot per il calcio. In Champions le nerazzurre un po' più tranquille"
- 21:13 Jakirovic all'Inter, affare fatto: le cifre dell'operazione. In settimana le visite, il primo passo sarà l'Under 23
- 21:08 M. Paganin: "Runjaic non voleva concedere occasioni da gol all'Inter. Ma al momento la squadra di Chivu è la più forte"
- 20:54 Bookies - Lautaro e Martinelli i marcatori più accreditati. Il gol dell'argentino più atteso di quello del brasiliano