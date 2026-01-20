Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto nel corso de 'La Politica nel Pallone” su RAI GR Parlamento, parla del progetto stadio della società sarda, uno dei possibili impianti che potrebbero rientrare nell’elenco da consegnare alla UEFA in vista degli Europei del 2032. Lanciando un appello alle istituzioni: "Se l’Italia vuole partecipare a questi Europei, un decreto attuativo per gli stadi ci dovrà essere. Altrimenti che interesse avrebbe Cagliari a fare uno stadio da 30.000 e non da 25.000. Quindi ci auguriamo che sotto questo punto di vista si facciano passi in avanti e che il Governo Meloni dia un’occhiata allo stato miserabile in cui sono ridotti gli stadi in Italia e cerchi di aiutare noi imprenditori a realizzarne di nuovi. Ma questo vale per Cagliari così come per le altre città italiane".