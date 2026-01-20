Il calcio giocato chiama, stasera l'Inter si gioca contro l'Arsenal una buona fetta delle sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai playoff. Nel mentre, però, essendo gennaio un mese di calciomercato, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per trovare un esterno in grado di far rifiatare Luis Henrique e rappresentare una soluzione temporanea fino a giugno.
In tal senso, restano vive le possibilità di un ritorno in grande stile di Ivan Perisic, a prescindere da quanto filtra dall'Olanda dove il PSV Eindhoven non pensa di privarsene. Sarebbe, se ci fossero le condizioni, un'operazione da ultimi 2-3 giorni di finestra di mercato, in particolare se le lampadine fallissero la qualificazione ai playoff di Champions. Il croato rimane dunque un'opzione valida, anche se il preferito è sempre stato Dan Ndoye, sul taccuino nerazzurro da parecchio tempo. Il Nottingham Forest però ad oggi non ha mai aperto a una cessione dello svizzero, che nelle intenzioni del club sarebbe l'investimento anticipato della prossima stagione e non una semplice 'toppa'. Difficile comunque che gli inglesi accettino di privarsene dopo pochi mesi dal suo acquisto.
Tra gli esterni presi in considerazione, che secondo quanto appurato da FcInterNews.it è stato proposto recentemente, figura anche Gabriel Strefezza, classe '97 oggi in forza all'Olympiacos, dopo anni di esperienza nel calcio italiano, l'ultimo con la maglia del Como. Giocatore bravo su entrambe le fasce, ha caratteristiche più offensive che difensive ma è sempre stato in grado di adattarsi alle necessità. Si tratta oggi solo di uno dei tanti nomi sul taccuino dell'Inter, che mira a trovare la soluzione giusta per le necessità di Cristian Chivu in questi ultimi 10 giorni di mercato.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 23:01 Inter-Arsenal, Fischio Finale - Cannonate su San Siro: Arteta ha la meglio su Chivu che ora in Champions scricchiola
- 22:57 La legge del più forte: l'Arsenal non lascia nulla per strada, Inter ko 3-1. Per Chivu cammino UCL in salita
- 22:55 Inter-Arsenal, le pagelle - Sucic miglior nerazzurro a sorpresa, Akanji tiene botta. Sommer fa riflettere, Pio da impatto
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-ARSENAL: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:07 Inter-Arsenal, prevedibile sold out: oltre 72.600 spettatori, ampia presenza ospite
- 20:40 Primavera - Inter-Monza, gli Up&Down: Zouin ci prova, Pinotti non convince
- 20:23 Marotta: "Format UCL strano, difficile fare previsioni". Poi Boban 'chiude' Jakirovic: "Ci vediamo domani, Beppe"
- 20:17 Chivu a Sky: "Inter e Arsenal due squadre forti. Conterà la voglia di essere dominanti"
- 20:01 Dopo l'assalto estivo sfumato, il Bologna torna alla carica per Kristjan Asllani
- 19:52 Sucic a ITV: "È una serata che sogni fin da bambino, dovremo stare attenti ai dettagli"
- 19:47 ADNKronos - Il Viminale ha deciso: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina
- 19:34 Giulini chiama il Governo Meloni: "Dia un'occhiata allo stato miserabile degli stadi in Italia"
- 19:19 Sky - Riavvicinamento tra l'Inter e Mlacic: fissato l'incontro con Ramadani. Contatti con il Dibu Martinez
- 19:05 Nicolato esalta Fabbian: "Giocatore da sempre interessante. Lo paragonerei a Davide Frattesi"
- 18:51 Giudice Sportivo Lega Pro - Un turno di stop per Alexiou. Multata di 600 euro la Virtus Verona
- 18:37 Condò evidenzia: "L'Inter non cambia? Guardo la probabile e rispetto all'ultimo 11 anti-Arsenal..."
- 18:23 Juventus, Thuram parla del Benfica ma vale anche per la Serie A: "Nessun calcolo, dobbiamo vincere"
- 18:08 UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l'Inter: arriva il talento francese Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio"
- 17:54 Inchiesta Curve, Juventus e Milan in Commissione Antimafia. Il 30 gennaio tocca a Marotta
- 17:40 Primavera - L'Inter approccia male entrambi i tempi e perde in casa: a Interello passa il Monza 2-3
- 17:25 videoStankovic manda un altro segnale all'Inter: botta al volo e gol in Champions League
- 17:11 Juve, Spalletti: "Con Mourinho si alza sempre il livello del calcio. Nel primo periodo ci siamo beccati, poi..."
- 16:56 Akanji sarà dell'Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto"
- 16:42 fcinNon solo Jakirovic. L'Inter sta per chiudere anche per un giovane talento francese
- 16:28 Qui Pisa - Iniziata ieri la preparazione al match contro l'Inter: il programma della settimana. Giovedì l'arrivo a Milano
- 16:13 fcinCaccia all'esterno. Tra l'idea Perisic e il preferito Ndoye spunta una vecchia conoscenza della Serie A
- 15:57 Sky - Dzeko verso l'addio alla Fiorentina: contatti con Schalke 04 e un club francese. Il punto
- 15:43 Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
- 15:29 Arrivata a Mantova la fiaccola olimpica, a Roberto Boninsegna l'onore di accendere il braciere
- 15:15 Gosens racconta: "Pioli mi impedì di andare al funerale di mia nonna. Quella sera andai ko con l'Inter"
- 15:03 Udinese, Kabasele: "Inter molto forte, ha giocato bene anche grazie al nostro 'aiuto'. Zielinski? Ha fatto girare la squadra"
- 14:48 Inter-Arsenal, a San Siro attesi oltre 70mila spettatori. Le informazioni utili per i tifosi
- 14:35 Milinkovic: "Ecco come mi preparo ad ogni partita. Gruppo Inter come una famiglia"
- 14:21 Giudice sportivo - Coro insultante a un giocatore dell'Inter: multata l'Udinese. Tre squalificati, 3a sanzione per Carlos Augusto
- 14:07 PSV, Schouten: "Perisic via? Niente panico. In tanti se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere"
- 13:53 Inter-Arsenal, M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi: tutte le informazioni
- 13:38 Van de Kerkhof: "Inter su Perisic? Non lo venderei mai, neanche se mi offrissero 100 milioni di euro"
- 13:24 Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
- 13:10 L'Inter U23 trasloca per una partita: cambio di sede per la sfida contro la Pergolettese
- 12:58 videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Oaktree Ralph e Cano
- 12:42 In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
- 12:28 Eriksen: "San Siro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio? Spero che mantengano una parte del vecchio impianto"
- 12:14 L'annuncio di Simonelli: "Avremo un incontro con arbitri, allenatori e dirigenti per chiarire i dubbi"
- 12:00 INTER-ARSENAL, la PROBABILE: Chivu SORPRENDE? "COLPO" JAKIROVIC, le CIFRE. Ma il mercato DIVIDE
- 11:45 Zanetti: "Nuovo stadio, l'importante è che sia a San Siro. L'augurio è di poter creare ricordi speciali anche lì"
- 11:30 Matri: "Pio Esposito migliorato soprattutto in un aspetto. Binomio con Chivu sta facendo sì che..."
- 11:16 GdS - Inter e Arsenal: scontro sui piazzati. Sono le squadre più letali sui tiri da fermo
- 11:02 Il Giorno - Nba Europe, prime defezioni: con Oaktree si sfilano anche le inglesi
- 10:48 Antonio David: "Mi piace essere decisivo. Così mi preparo alle partite"
- 10:34 Thuram: "Prenderei una qualità a Barella. Ecco perché sorrido sempre. Il calcio mi ha insegnato che..."
- 10:20 Zenga: "Chivu intelligente, comunica e trova soluzioni. Ecco cosa vuol dire essere dell'Inter"
- 10:06 Maicon: "L'Inter vincerà lo Scudetto: vi dico perché. Chivu? Un tecnico già da calciatore"
- 09:52 Condò: "Champions League, cominciano i calcoli: cosa cambia per l'Inter rispetto all'anno scorso"
- 09:38 TS - Inter-Arsenal, ci sono ancora due ballottaggi in difesa e a centrocampo
- 09:24 TS - La ThuLa contro la difesa più forte d'Europa. Ricordando le imprese dello scorso anno
- 09:10 GdS - Inter all'esame Arsenal: 303 milioni di mercato per Arteta in estate
- 08:56 CdS - Chivu sceglie la miglior versione dell'Inter: la probabile formazione
- 08:42 Zamorano: "L'Arsenal ruba l'occhio, ma l'Inter può farle male. Chivu? Perfetto per questo momento. Su Lautaro, Esposito e Barella..."
- 08:28 GdS - Chance per Sucic, Chivu con poco turnover: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Jakirovic-Inter: tutto fatto. Le cifre dell'affare. Salta l'operazione Mlacic
- 08:00 Preview Inter-Arsenal - Chivu non snobba la Champions: dentro i migliori
- 00:00 L'eterno dubbio
- 23:55 Svincolato sul mercato, Samuele Longo si racconta: "Non rimprovero nulla del mio percorso. Vorrei giocare con continuità"
- 23:41 Inter-Juventus, caccia ai biglietti: aperta la vendita libera. Tutte le info
- 23:28 Incontro a Londra per NBA Europe, presenti Ibrahimovic e Cardinale. Nessun rappresentante dell'Inter
- 23:15 D'Aversa torna su Inter-Napoli: "Gara bellissima, che però ha tolto qualcosa a entrambe"
- 23:01 UFFICIALE - Il Torino piazza il colpo Obrador: l'esterno arriva in prestito dal Benfica
- 22:47 Como show all’Olimpico: Lazio piegata con un tris. Lariani a 5 punti dal quarto posto
- 22:32 De Zerbi: "Ecco chi è Luis Henrique e in cosa deve crescere. Lui mette la qualità nella quantità"
- 22:18 Fatta per Leon Jakirovic, il padre Sergej lo 'annuncia' su Instagram: "Sempre forza Inter"