"È un’occasione, una scorciatoia. Cristian Chivu prova a normalizzare la vigilia di Inter-Arsenal, che può facilitare l’avvicinamento agli ottavi ma in ogni caso non mette a rischio la prosecuzione dell’avventura in Champions League". Così la Gazzetta dello Sport interpreta le parole del tecnico romeno ieri in conferenza stampa pre-match.

Per quanto riguarda la formazione, previsti dalla rosea cambi ridotti al minimo: dentro Thuram, Sucic e forse Acerbi. Il turnover è rimandato a Inter-Pisa. Lautaro ha saltato parte dell’allenamento ieri mattina ma ci sarà regolarmente dal 1'.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.