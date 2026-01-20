A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal, Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, pone l'accento su un aspetto interessante: "Sull'Inter ho fatto mente locale su questo aspetto: diciamo da tutto l'anno che la squadra è cambiata ma non è cambiata rispetto all'anno scorso. Ma se guardo la probabile di questa sera rispetto alla formazione ufficiale della partita dello scorso anno, i giocatori presenti quella sera riproposti quest'oggi potrebbero essere appena quattro se entra Yann Bisseck, se no sarebbero tre. Questo testimonia come le cose cambiano".