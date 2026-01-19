Caccia agli ultimi biglietti per Inter-Juventus, big match in programma a San Siro nel weekend del 15 febbraio (data e ora non sono ancora state ufficializzate). 

Oggi si è aperta la fase della vendita libera alle ore 10:00 con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard. Dalle ore 16 si è aperta la vendita libera per tutti.

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti. Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Sezione: News / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 23:41
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print