Tornano le notti di Champions League, con l’Inter che si misura nuovamente col palcoscenico europeo dopo aver chiuso il 2025 con due sconfitte entrambe dal retrogusto molto amaro, che hanno messo un po’ in bilico l’accesso al tabellone finale direttamente tra le prime otto. E diventa pertanto molto importante riuscire a fare risultato questa sera, anche se di fronte ci sarà la squadra sin qui regina di questa competizione, vale a dire l’Arsenal di Mikel Arteta, unico ancora a punteggio pieno e già sicuro del balzo diretto agli ottavi di finale. Serata di grandi firme a San Siro, con Cristian Chivu che dopo essersi consolidato al vertice del campionato chiederà ai suoi uomini di compiere uno sforzo importante per evitare il barrage che potrebbe ingolfare un calendario già abbastanza intricato. Fischio d’inizio dell’arbitro portoghese Joao Pinheiro alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.09 - Arteta cambia diverse pedine, lasciando fuori gente come Odegaard, rimpiazzata da Eze, e Martinelli. Timber agirà da terzino destro, davanti Saka e Trossard affiancheranno Gabriel Jesus.

20.05 - Cristian Chivu si affida alla gente di esperienza per questa gara chiave di Champions, proponendo Francesco Acerbi al posto di Yann Bisseck in difesa. Davanti, torna la coppia principe con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, a centrocampo il ballottaggio è vinto da Petar Sucic.

20.03 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

ARSENAL (4-3-3): 1 Raya; 12 Timber, 2 Saliba, 3 Mosquera, 49 Lewis-Skelly; 10 Eze, 36 Zubimendi, 23 Merino; 7 Saka, 9 Gabriel Jesus, 19 Trossard



In panchina: 13 Kepa, 35 Setford, 4 White, 6 Gabriel, 8 Ødegaard, 11 Martinelli, 14 Gyokeres, 16 Norgaard, 20 Madueke, 22 Nwaneri, 29 Havertz, 41 Rice.

Allenatore: Mikel Arteta

Arbitro: Pinheiro (POR). Assistenti: Jesus - Maia. Quarto ufficiale: Goncalves. VAR: Martins. Assistente VAR: Del Cerro Grande.