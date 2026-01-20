Resta solo un vero ballottaggio di formazione, secondo Sky Sport, per Cristian Chivu a poche ore da Inter-Arsenal: Yann Bisseck o Francesco Acerbi in difesa? Se il tecnico dovesse preferire il tedesco, a quel punto Manuel Akanji guiderebbe il trio davanti a Yann Sommer; in caso contrario, lo svizzero farebbe il braccetto destro, con Alessandro Bastoni a sinistra e l'ex Lazio al centro. A centrocampo, Nicolò Barella e Piotr Zielinski sono sicuri di un posto, mentre Petar Sucic è nettamente favorito su Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi per completare il tridente.