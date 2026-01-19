"Lautaro è un calciatore completo, a Udine ha fatto vedere tutto il suo repertorio". Così Lele Adani, commentando per 'La Nuova DS', la prestazione totale del Toro nella vittoria dell'Inter del Bluenergy Stadium.

"Il gol che fa è astuzia, malizia, furbizia: è argentinità - ha aggiunto l'ex difensore -. E' un numero 9 che fa quello che ha dietro la maglia, il 10: è sempre connesso al gioco. Ad un certo punto fa una giocata alla Totti: l'Inter è sotto pressione, lui fa rovesciata per mandare Bisseck a campo aperto. E' una giocata alla Totti: è un calciatore fenomenale che, in nemmeno 21 presenze in campionato, ha fatto 11 gol e 4 assist: nessuno in Italia come lui in quel ruolo".