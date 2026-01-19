Anche il noto conduttore televisivo Alessandro Cattelan era presente alla serata benefica organizzata presso il Teatro Regio di Torino dalla fondazione Mauro-Vialli. A margine dell'evento, Cattelan ha detto la sua anche sul campionato in corso ai cronisti presenti: "Mi sembra un campionato iper aperto, ci sono tantissime squadre lì. Io le temo tutte fino alla fine anche con un po’ di scaramanzia. Non ci sono Inter e Milan ma anche Napoli, Roma e Juve. Però è bello. La mia opinione vale quel che vale ma io ho paura anche della Juventus. Poi non so chi si staccherà prima e chi arriverà fino alla fine ma da tifoso dell’Inter le temo un po’ tutte".

Una battuta anche sul cammino in Champions League dell'Inter: "È dura, però la vedevo dura anche l’anno scorso quando siamo arrivati in fondo. Si capisce via via".