A poche ore dalla sfida con l'Arsenal arrivano nuovi aggiornamenti di mercato sull'Inter. Se per Leon Jakirovic ormai mancano solo le firme, la novità rilanciata da Sky Sport è che c'è stato un nuovo riavvicinamento per Branimir Mlacic dopo la frenata dei giorni scorsi dovuta al cambio di agente: il club nerazzurro ha fissato un nuovo appuntamento con Fali Ramadani per la settimana prossima e torna in vantaggio nella corsa al croato, forte dell’accordo con l’Hajduk Spalato.

La dirigenza interista si muove anche per il dopo-Sommer e in queste ore ha avuto dei contatti con l'entourage del Dibu Martinez. Molto passa dall'aspetto economico: l'ingaggio del portiere all'Aston Villa è alto, per completare il trasferimento a Milano dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma il suo nome è nella short list per la porta dell'Inter del futuro. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 19:19
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print