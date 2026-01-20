A poche ore dalla sfida con l'Arsenal arrivano nuovi aggiornamenti di mercato sull'Inter. Se per Leon Jakirovic ormai mancano solo le firme, la novità rilanciata da Sky Sport è che c'è stato un nuovo riavvicinamento per Branimir Mlacic dopo la frenata dei giorni scorsi dovuta al cambio di agente: il club nerazzurro ha fissato un nuovo appuntamento con Fali Ramadani per la settimana prossima e torna in vantaggio nella corsa al croato, forte dell’accordo con l’Hajduk Spalato.

La dirigenza interista si muove anche per il dopo-Sommer e in queste ore ha avuto dei contatti con l'entourage del Dibu Martinez. Molto passa dall'aspetto economico: l'ingaggio del portiere all'Aston Villa è alto, per completare il trasferimento a Milano dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma il suo nome è nella short list per la porta dell'Inter del futuro.