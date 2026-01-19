Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', l'allenatore Roberto D'Aversa è tornato a parlare del match tra Inter e Napoli della scorsa settimana, finito in pareggio per 2-2. Gara bellissima, per citare le parole dello stesso D'Aversa, che "ha fatto pagare tante conseguenze sia al Napoli che ai nerazzurri. Il Napoli ha avuto difficoltà con il Parma e anche l’Inter con il Lecce, è chiaro che queste sono partite che se non sblocchi subito possono andare a finire male. La squadra di Conte con tutte le assenze che ha sta facendo bene ci sono dei giocatori che mancano che sono fondamentali, quando perdi determinati calciatori puoi fare fatica".