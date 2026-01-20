I colleghi di Sky Sports UK hanno interpellato Christian Eriksen rispetto al progetto di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio in zona San Siro. "Il Meazza è uno stadio fantastico, con le diverse curve di Inter e Milan. La storia parla da sola", la premessa romantica del centrocampista danese. Prima di esprimere la sua personale opinione sull'esigenza di rinnovamento di uno stadio iconico ma vecchio per gli standard attuali: "E' da dieci anni che dicono che vogliono abbatterlo, speriamo che mantengano parte del vecchio stadio - le sue parole -. La parte storica è qualcosa che mancherà, ma credo che abbia bisogno di un aggiornamento"