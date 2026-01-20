Stasera l'Inter testerà la sua forza contro la squadra più in forma d'Europa da inizio stagione. E non è solo questione di milioni, anche se fa effettivamente impressione quanto investito dall'Arsenal come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Se pensate che l’Inter abbia composto un attacco d’élite, avete ragione: Bonny ed Esposito dietro a Lautaro e Thuram sono argenteria, più che artiglieria - si legge -. Ma se spostate il cursore sull’Arsenal, rimarrete quasi stupefatti dalla ricchezza del suo pacchetto offensivo: in estate Mikel Arteta, forse il discepolo più interessante della dottrina guardiolista, ha ottenuto dal mercato il centravanti svedese Gyokeres, acquistato dallo Sporting, il trequartista inglese Eze, preso dal Crystal Palace, e la giovane ala destra Madueke, arrivata dal Chelsea. Investimento totale: 210 milioni, sui 303 complessivi. Il terzetto si è aggiunto a un reparto già fortissimo che annovera due esterni top come Saka e Martinelli e due prime punte come Havertz e Gabriel Jesus. In più l’Arsenal può contare sui gol dello spagnolo Merino, che sa giocare anche da falso nove, e del belga Trossard. Un potenziale atomico".

Basterebbero questi nomi e questi numeri per far comprendere il gap tra Italia e Inghilterra, visto che dinanzi stasera ci saranno la prima della Serie A e quella della Premier League. Il risultato, però, interessa soprattutto ai nerazzurri, classifica alla mano. I Gunners affrontano la trasferta milanese con l'animo di chi ha già messo a posto le cose con 6 vittorie su 6, compresa quella netta 3-1 sul Bayern di fine novembre. Fresco il ricordo dell'1-0 firmato Calhanoglu dal dischetto di un anno fa: "Dalla sconfitta di dicembre contro il Liverpool, assai contestata per il rigore indicato dal Var per un fallo che sembrava una simulazione, l’Inter è cresciuta molto nella continuità e nella solidità - sottolinea la rosea -. Ma è possibile che, per sostenere l’intensità della capolista della Premier League, Chivu preferisca lasciare l’iniziativa aspettando il momento buono per colpire. In questo senso l’aggressività nelle pressioni, che è stata predicata nella nuova gestione sin dai primi giorni di lavoro, è una risorsa da sfruttare: un dispositivo organizzato si destabilizza soltanto con un veloce rovesciamento di fronte".